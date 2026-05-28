Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга

Россия никуда не уйдет с Южного Кавказа, заявила Захарова

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Россия никуда не уйдет с Южного Кавказа, как бы этого ни хотели страны Запада, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Если говорить о регионе, Россия, вопреки желаниям многих на Западе, никуда с Южного Кавказа не уйдет, уходить не собирается. Это невозможно по определению в силу исторических и географических причин", - сказала она на брифинге

По словам Захаровой, вопрос о серьезности долгосрочных интересов Евросоюза и США в регионе остается открытым.