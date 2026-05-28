Россия никуда не уйдет с Южного Кавказа, заявила Захарова - РИА Новости, 28.05.2026
16:19 28.05.2026
Захарова: Россия вопреки желаниям Запада никуда не уйдет с Южного Кавказа

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия никуда не уйдет с Южного Кавказа.
  • По словам Захаровой, долгосрочные интересы Евросоюза и США в регионе остаются под вопросом, в то время как Россия заинтересована в его процветании и стабильности.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Россия никуда не уйдет с Южного Кавказа, как бы этого ни хотели страны Запада, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Если говорить о регионе, Россия, вопреки желаниям многих на Западе, никуда с Южного Кавказа не уйдет, уходить не собирается. Это невозможно по определению в силу исторических и географических причин", - сказала она на брифинге.
По словам Захаровой, вопрос о серьезности долгосрочных интересов Евросоюза и США в регионе остается открытым.
"В отличие от тех, кто мыслит конъюнктурно, наша страна искренне заинтересована в процветании и стабильности этого региона", - добавила дипломат.
РоссияСШАМария Захарова
 
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
