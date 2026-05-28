Россия и Казахстан намерены наращивать объемы грузоперевозок, заявил Токаев - РИА Новости, 28.05.2026
12:50 28.05.2026 (обновлено: 15:02 28.05.2026)
Россия и Казахстан намерены наращивать объемы грузоперевозок, заявил Токаев

© Фото : Пресс-служба президента РоссииПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи во Дворце Независимости в Астане
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия и Казахстан планируют наращивать объемы грузоперевозок.
  • Наращивание планируется путем внедрения цифровых решений и технологий искусственного интеллекта, примером чего стал запуск беспилотных грузовых автотранспортных средств между странами.
  • По итогам прошлого года объем грузоперевозок достиг 92 миллионов тонн, что демонстрирует рост почти на 3,5%.
АСТАНА, 28 мая – РИА Новости. Россия и Казахстан планируют наращивать объемы грузоперевозок, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
"В наших планах наращивание этих показателей, в том числе путем внедрения передовых цифровых решений и технологий искусственного интеллекта. Наглядным примером стал сегодняшний запуск беспилотных грузовых автотранспортных средств между нашими странами", - сказал Токаев в Астане по итогам своих переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Он подчеркнул, что от двух стран во многом зависит обеспечение транспортной взаимосвязанности в Евразии. "Казахстан и Россия продуктивно работают над развитием трансконтинентальных коридоров "Север –Юг", "Восток-Запад". Отрадно, что принимаются системные меры для оптимизации тарифов, упрощения административных процедур, модернизации приграничной и другой инфраструктуры", - отметил казахстанский лидер.
Поэтому, подчеркнул он, стабильно растет объем грузоперевозок. "По итогам прошлого года он достиг 92 миллионов тонн. Это рост почти на 3,5%", - сказал Токаев.
