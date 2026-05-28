Россия и Казахстан намерены наращивать объемы грузоперевозок, заявил Токаев

АСТАНА, 28 мая – РИА Новости. Россия и Казахстан планируют наращивать объемы грузоперевозок, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
"В наших планах наращивание этих показателей, в том числе путем внедрения передовых цифровых решений и технологий искусственного интеллекта. Наглядным примером стал сегодняшний запуск беспилотных грузовых автотранспортных средств между нашими странами", - сказал Токаев в Астане по итогам своих переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Он подчеркнул, что от двух стран во многом зависит обеспечение транспортной взаимосвязанности в Евразии. "Казахстан и Россия продуктивно работают над развитием трансконтинентальных коридоров "Север –Юг", "Восток-Запад". Отрадно, что принимаются системные меры для оптимизации тарифов, упрощения административных процедур, модернизации приграничной и другой инфраструктуры", - отметил казахстанский лидер.
Поэтому, подчеркнул он, стабильно растет объем грузоперевозок. "По итогам прошлого года он достиг 92 миллионов тонн. Это рост почти на 3,5%", - сказал Токаев.