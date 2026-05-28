Россия выступает за мир в Арктике, заявил Лавров

14:46 28.05.2026
Лавров: Россия неизменно выступает за мир и стабильность в Арктике

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 28.05.2026
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия выступает за мир и стабильность в Арктике.
  • Россия открыта к прагматичному диалогу в Заполярье со всеми, кто готов к взаимоуважительному диалогу на принципах международного права.
  • МИД России продолжит способствовать продвижению конструктивного международного и межрегионального взаимодействия в Заполярье.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Россия неизменно выступает за мир и стабильность в Арктике, открыта к прагматичному диалогу, основанному на принципах международного права, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, обращаясь к организаторам и участникам II научно-практического межрегионального Форума "Арктика - наш общий дом"
"Россия – крупнейшая арктическая держава – неизменно выступает за мир и стабильность в высоких широтах, в том числе в интересах безопасного и устойчивого социально-экономического развития наших северных регионов. В этом контексте остаемся открытыми для прагматичного взаимодействия в Заполярье со всеми, кто готов к взаимоуважительному диалогу с нами на общепризнанных принципах международного права", - сказал Лавров.
МИД России продолжит способствовать продвижению конструктивного международного и межрегионального взаимодействия в Заполярье, в первую очередь на благо его жителей, подчеркнул министр.
