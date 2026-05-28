Россия и Казахстан заявили о важности развития общих рынков ЕАЭС

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Россия и Казахстан исходят из важности продолжения работы по развитию общих рынков ЕАЭС, свободы перемещения капиталов и рабочей силы, следует из совместного заявления лидеров двух стран.
Совместное заявление президента России Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о семи основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана опубликовано на сайте Кремля.
"Исходим из важности продолжения работы по развитию общих рынков ЕАЭС и свободы перемещения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы через полноценную реализацию интеграционных возможностей и решение общих задач по повышению конкурентоспособности национальных экономик", - говорится в документе.