Россия и Казахстан поделились видениями о будущем двусторонних отношений

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Москва и Астана рассматривают будущее отношений как пространство устойчивого и взаимовыгодного развития, говорится в совместном заявлении Путина и Токаева.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Москва и Астана видят будущее отношений пространством взаимовыгодного развития, где страны выступают равноправными партнерами и союзниками, говорится в совместном заявлении президента России Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о семи основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана, которое опубликовано на сайте Кремля.
"Мы видим будущее российско-казахстанских отношений как пространство устойчивого и взаимовыгодного развития, в котором наши страны выступают равноправными партнерами, стратегическими союзниками и добрыми соседями", - говорится в заявлении.
