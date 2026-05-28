Россия донесет миру правду о трагедии в Старобельске, заявила Захарова

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Москва приложит все усилия, чтобы донести до мирового сообщества правду о трагедии в Старобельске, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Мы приложим все усилия к тому, чтобы мировое сообщество знало правду о бесчеловечной сущности режима Зеленского. Я хочу отметить: все наши посольства, генеральные консульства и постоянные представительства России при международных организациях будут проводить системную работу по донесению правды об этом чудовищном злодеянии до мирового сообщества всеми возможными путями", - сказала она на брифинге.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали 44.
В понедельник МИД России заявил, что атака ВСУ на колледж в Старобельске переполнила чашу терпения, в связи с чем ВС РФ приступают к нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК, а также центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве. Министерство рекомендовало иностранным гражданам, включая персонал дипмиссий, покинуть Киев как можно скорее.