Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:23 28.05.2026 (обновлено: 13:38 28.05.2026)
Россия донесет миру правду о трагедии в Старобельске, заявила Захарова

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМесто удара ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия будет активно информировать мировое сообщество о трагедии в Старобельске.
  • Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа, в результате которой погиб 21 человек и пострадали 44.
  • МИД России заявил, что атака ВСУ на колледж в Старобельске переполнила чашу терпения, и ВС РФ приступают к нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК, а также центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Москва приложит все усилия, чтобы донести до мирового сообщества правду о трагедии в Старобельске, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Мы приложим все усилия к тому, чтобы мировое сообщество знало правду о бесчеловечной сущности режима Зеленского. Я хочу отметить: все наши посольства, генеральные консульства и постоянные представительства России при международных организациях будут проводить системную работу по донесению правды об этом чудовищном злодеянии до мирового сообщества всеми возможными путями", - сказала она на брифинге.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали 44.
В понедельник МИД России заявил, что атака ВСУ на колледж в Старобельске переполнила чашу терпения, в связи с чем ВС РФ приступают к нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК, а также центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве. Министерство рекомендовало иностранным гражданам, включая персонал дипмиссий, покинуть Киев как можно скорее.
