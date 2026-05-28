Россия ждет шагов навстречу от Украины, заявил Ушаков - РИА Новости, 28.05.2026
13:23 28.05.2026
Россия ждет шагов навстречу от Украины, заявил Ушаков

© РИА Новости / Кристина Кормилицына Помощник президента РФ Юрий Ушаков отвечает на вопросы журналистов во время пресс-подхода после встречи президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия ждет шагов навстречу с украинской стороны в вопросе переговоров по украинскому урегулированию.
  • По мнению помощника президента РФ Юрия Ушакова, Киев знает, что нужно предпринять для успеха переговорного процесса, но пока этого не делает.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Россия в вопросе переговоров по украинскому урегулированию ждет каких-то шагов навстречу с украинской стороны, Киев знает, что нужно предпринять для успеха переговорного процесса, но пока этого не делает, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Мы ждем каких-то шагов навстречу с украинской стороны", - сказал помощник президента России ИС "Вести".
Он также подчеркнул, что темы, по которым ведутся переговоры с Украиной, хорошо известны.
"Украинцы знают, что им нужно сделать для успеха переговоров, но пока этого не делают", - добавил Ушаков.
Вчера, 13:20
 
