Россия ждет шагов навстречу от Украины, заявил Ушаков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия ждет шагов навстречу с украинской стороны в вопросе переговоров по украинскому урегулированию.
- По мнению помощника президента РФ Юрия Ушакова, Киев знает, что нужно предпринять для успеха переговорного процесса, но пока этого не делает.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Россия в вопросе переговоров по украинскому урегулированию ждет каких-то шагов навстречу с украинской стороны, Киев знает, что нужно предпринять для успеха переговорного процесса, но пока этого не делает, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Он также подчеркнул, что темы, по которым ведутся переговоры с Украиной, хорошо известны.
"Украинцы знают, что им нужно сделать для успеха переговоров, но пока этого не делают", - добавил Ушаков.