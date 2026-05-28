Ушаков рассказал о договоренностях с Казахстаном в ходе визита Путина

АСТАНА, 28 мая - РИА Новости. Россия и Казахстан достигли договоренностей по вопросам, которые стояли на повестке дня визита президента РФ Владимира Путина в Астану, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Те вопросы, которые стояли на повестке дня этого визита, они обсуждены, и договоренности достигнуты", - сказал Ушаков.
Путин находится в Казахстане с государственными визитом. Президент РФ в четверг провел переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. После переговоров лидеры подписали совместное заявление об основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана и сделали заявления для СМИ.