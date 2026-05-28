МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Россия и Казахстан продолжат укреплять транспортную связанность, будут модернизировать пункты пропуска через границу, следует из совместного заявления лидеров двух стран.
Совместное заявление президента России Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о семи основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана опубликовано на сайте Кремля.
"Мы продолжим совместную работу по укреплению транспортной связанности между Россией и Казахстаном", - говорится в документе.
Путин в среду прибыл в Казахстан с государственным визитом. После церемонии официальной встречи лидеры двух стран провели российско-казахстанские переговоры, после которых состоялась церемония подписания документов.