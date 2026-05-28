МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Россия и Казахстан продолжат укреплять транспортную связанность, будут модернизировать пункты пропуска через границу, следует из совместного заявления лидеров двух стран.

Путин в среду прибыл в Казахстан с государственным визитом. После церемонии официальной встречи лидеры двух стран провели российско-казахстанские переговоры, после которых состоялась церемония подписания документов.