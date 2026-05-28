АСТАНА, 28 мая - РИА Новости. Россия и Казахстан подписали 15 документов в ходе государственного визита президента РФ Владимира Путина в Астану, передает корреспондент РИА Новости.

Президенты двух стран Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали совместное заявление о семи основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана.