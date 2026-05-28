АСТАНА, 28 мая - РИА Новости. Россия и Казахстан подписали 15 документов в ходе государственного визита президента РФ Владимира Путина в Астану, передает корреспондент РИА Новости.
Путин в среду прибыл в Казахстан с государственным визитом. После церемонии официальной встречи Путин и президент республики Касым-Жомарт Токаев провели российско-казахстанские переговоры, после которых состоялась церемония подписания документов.
Всего стороны подписали 15 документов. Также Россия и Казахстан обменялись подписанными заранее документами, которые охватывают сотрудничество двух стран в различных сферах.
Президенты двух стран Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали совместное заявление о семи основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана.
Центробанк РФ и Национальный банк Казахстана подписали соглашение о валютном свопе и меморандум по вопросам противодействия мошенническим операциям. Транспортные ведомства подписали план мероприятия в области развития цифровизации на транспорте, Роспотребнадзор и Минздрав Казахстана подписали дорожную карту о сотрудничестве. Также страны подписали план мероприятий в сфере межведомственного сотрудничества в области регулирования ядерной и радиационной безопасности на 2026–2030 годы.
Кроме того, подписано соглашение о финансировании расходов на обучение граждан России в филиале Казахского национального университета имени аль-Фараби в Омске и меморандум о сотрудничестве Всероссийской академии внешней торговли и Евразийского национального университета им Л.Н.Гумилева.
