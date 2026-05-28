Россия помогает Казахстану в строительстве русскоязычных школ, заявил Путин

АСТАНА, 28 мая - РИА Новости. Россия оказывает содействие Казахстану в строительстве русскоязычных школ, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в четверг провел переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. После переговоров лидеры подписали совместное заявление об основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана и сделали заявления для СМИ.
"Россия оказывает содействие строительству в Казахстане новых русскоязычных школ и, в целом, повышению качества образования на русском языке", - сказал президент РФ.
Российский лидер подчеркнул, что на данный момент в Алма-Ате при совместной поддержке создается школа и центр для одаренных детей.
"Мы сейчас только были свидетелями начала этого проекта, проект "Сириус - Казахстан". И сегодня мы дали старт строительству второй такой школы "Сириус", теперь уже в Астане", - добавил Путин.
Также глава государства отметил сотрудничество двух стран в спортивной сфере.
"Крепнут и расширяются спортивные связи. Летом Казахстан примет третий Международный мультиспортивный турнир "Игры будущего". Как известно, Россия стояла у истоков этих уникальных соревнований, сочетающих классические спортивные дисциплины и киберспорт", - сказал президент.