Россия помогает Казахстану в строительстве русскоязычных школ, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин во время российско-казахстанских переговоров во Дворце Независимости в Астане

Краткий пересказ от РИА ИИ Россия оказывает содействие Казахстану в строительстве русскоязычных школ.

Началось строительство школы и центра для одаренных детей в Алма-Ате, а также дано начало строительству второй такой школы «Сириус» в Астане.

АСТАНА, 28 мая - РИА Новости. Россия оказывает содействие Казахстану в строительстве русскоязычных школ, заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин в четверг провел переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым . После переговоров лидеры подписали совместное заявление об основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана и сделали заявления для СМИ.

"Россия оказывает содействие строительству в Казахстане новых русскоязычных школ и, в целом, повышению качества образования на русском языке", - сказал президент РФ.

Российский лидер подчеркнул, что на данный момент в Алма-Ате при совместной поддержке создается школа и центр для одаренных детей.

"Мы сейчас только были свидетелями начала этого проекта, проект "Сириус - Казахстан". И сегодня мы дали старт строительству второй такой школы "Сириус", теперь уже в Астане", - добавил Путин.

Также глава государства отметил сотрудничество двух стран в спортивной сфере.