12:30 28.05.2026
Путин рассказал о работе России и Казахстана по внедрению ИИ

© РИА Новости / POOL | Президент РФ Владимир Путин во время российско-казахстанских переговоров во Дворце Независимости в Астане
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия и Казахстан совместно работают над внедрением искусственного интеллекта в различных секторах экономики.
  • Сотрудничество двух стран в сфере цифровизации, инновационного оборудования и технологий продвигается хорошими темпами.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Россия и Казахстан вместе работают по внедрению искусственного интеллекта в различных секторах экономики, заявил президент России Владимир Путин.
"Россия и Казахстан вместе работают по внедрению искусственного интеллекта и других современных решений в самых разных секторах экономики и социальной жизни", - сказал Путин по итогам российско-казахстанских переговоров.
Он добавил, что сотрудничество двух стран продвигается хорошими темпами в сфере цифровизации, инновационного оборудования и технологий.
