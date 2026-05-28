Россия и Казахстан многое делают для защиты Каспия, заявил Путин

Путин в четверг провел переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. После переговоров лидеры подписали совместное заявление об основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана и сделали заявления для СМИ.

"И в России, и в Казахстане многое делается для охраны окружающей среды, в том числе защиты нашего общего достояния - экосистемы Каспия и трансграничных рек", - сказал Путин по итогам российско-казахстанских переговоров.