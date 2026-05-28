Путин рассказал о сотрудничестве с Казахстаном на международных площадках

Краткий пересказ от РИА ИИ
АСТАНА, 28 мая - РИА Новости. Россия и Казахстан продолжают взаимодействие и сотрудничают на многих крупных международных площадках, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы сотрудничаем в области международных взаимоотношений: и в ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности - ред.), и в ЕврАзЭС (Евразийском экономическом сообществе - ред.). Сегодня будем иметь удовольствие общаться с нашими коллегами по линии ЕврАзЭС, где Казахстан председательствует, а мы, со своей стороны, председательствуем в ОДКБ. На крупных международных площадках продолжаем взаимодействие, включая ООН и другие международные организации", - сказал Путин на переговорах с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.