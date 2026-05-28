Путин рассказал о сотрудничестве с Казахстаном на международных площадках - РИА Новости, 28.05.2026
11:22 28.05.2026
Путин рассказал о сотрудничестве с Казахстаном на международных площадках

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи во Дворце Независимости в Астане
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи во Дворце Независимости в Астане
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи во Дворце Независимости в Астане
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин заявил о продолжении взаимодействия и сотрудничества России и Казахстана на крупных международных площадках.
  • Путин отметил сотрудничество в ОДКБ и ЕврАзЭС, а также предстоящее общение с коллегами по линии ЕврАзЭС.
  • Президент России прибыл в Казахстан с государственным визитом 27 мая, и состоялась официальная встреча Путина и Токаева.
АСТАНА, 28 мая - РИА Новости. Россия и Казахстан продолжают взаимодействие и сотрудничают на многих крупных международных площадках, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы сотрудничаем в области международных взаимоотношений: и в ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности - ред.), и в ЕврАзЭС (Евразийском экономическом сообществе - ред.). Сегодня будем иметь удовольствие общаться с нашими коллегами по линии ЕврАзЭС, где Казахстан председательствует, а мы, со своей стороны, председательствуем в ОДКБ. На крупных международных площадках продолжаем взаимодействие, включая ООН и другие международные организации", - сказал Путин на переговорах с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
Президент России прибыл в Казахстан с государственным визитом 27 мая. В четверг утром началась официальная встреча Путина и Токаева, лидеры поприветствовали друг друга у Дворца Независимости, затем над Астаной пролетели самолеты с российским триколором.
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время беседы во Дворце Независимости в Астане - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
Путин и Токаев проводят переговоры в расширенном формате
28 мая, 10:24
 
В миреКазахстанРоссияАстанаВладимир ПутинКасым-Жомарт ТокаевОДКБЕвразийский экономический союзООНВизит Путина в Казахстан — 2026
 
 
