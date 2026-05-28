Россия и Казахстан чтят подвиг фронтовиков, заявил Путин

АСТАНА, 28 мая - РИА Новости. Россия и Казахстан вместе чтят подвиг фронтовиков, заявил президент РФ Владимир Путин.
Российский лидер в среду прибыл в Казахстан с государственным визитом. Главу российского государства в Астане сопровождает делегация из более чем 30 человек, в том числе вице-премьер Алексей Оверчук, а также девять федеральных министров.
"Мы были очень рады видеть вас в Москве на торжественных мероприятиях 9 мая, посвященных 81-й годовщине Великой Победы. Мы (Россия и Казахстан - ред.) чтим ратный подвиг фронтовиков, самоотверженность тружеников тыла, внесших решающий вклад в спасение мира от нацизма", - сказал Путин в ходе российско-казахстанских переговоров, обращаясь к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.