Министр обороны КНР оценил взаимодействие с российской армией

ПЕКИН, 28 мая - РИА Новости. Россия и Китай продолжат укреплять дружбу и взаимодоверие армий двух стран, развивать совместные учения и патрулирования, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства обороны КНР Цзянь Бинь.

"Обе стороны продолжат укреплять традиционную дружбу между вооруженными силами двух стран, повышать взаимное доверие в военной сфере, совершенствовать механизмы сотрудничества, а также расширять совместные учения и совместные патрулирования военно-морских и военно-воздушных сил", - заявил Цзянь Бинь.