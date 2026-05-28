19:49 28.05.2026 (обновлено: 21:23 28.05.2026)
Россельхознадзор заявил о несоответствии армянской сельхозпродукции нормам

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Овощи. Архивное фото
Овощи. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армянская сельхозпродукция в последнее время не соответствует требованиям России.
  • В Россельхознадзоре считают, что Министерство экономики республики может не справляться с полномочиями в области сельского хозяйства.
  • С 30 мая будут действовать ограничения на ввоз плодоовощной продукции из Армении.
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Армянская сельхозпродукция в последнее время не соответствовала требованиям России, хотя это основной рынок ее сбыта, заявили РИА Новости в Россельхознадзоре.
"Можно полагать, что Министерство экономики Армении не справляется с полномочиями, возложенными на него после упразднения Минсельхоза", — отметил собеседник агентства.

Министерство сельского хозяйства ликвидировали в республике во время структурной реформы правительства в 2019 году. Сейчас вопросами госполитики в этой области занимается Минэкономики.
Ранее в четверг Россельхознадзор сообщил, что с 30 мая ограничивает ввоз плодоовощной продукции из Армении. Мера коснется свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники и будет действовать до выработки соответствующего алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемой продукции.
По данным ведомства, инспекция армянских предприятий выявила наличие карантинных объектов в тепличных комплексах, что систематически подтверждалось и при ввозе — всего зафиксировали 181 такой случай. Армянская же сторона не приняла никаких мер по устранению нарушений. Помимо этого, поставщики значительной части продукции уклоняются от проведения карантинного контроля.
До этого, с 22 мая, ведомство временно ограничило ввоз цветов из страны.
ЭкономикаАрменияРоссияФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Евразийский экономический союзсельхозпродукцияагропродукцияпродукцияОвощиФруктыИмпортЭкспорт
 
 
