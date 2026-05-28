Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор доставит в Конго тест-системы для выявления Эболы - РИА Новости, 28.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:50 28.05.2026
Роспотребнадзор доставит в Конго тест-системы для выявления Эболы

Роспотребнадзор доставит в Конго российские тест-системы для выявления Эболы

© AP Photo / Virginia MayoЛаборант готовит пробирку для взятия биоматериала
Лаборант готовит пробирку для взятия биоматериала - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Лаборант готовит пробирку для взятия биоматериала
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Роспотребнадзор доставит в Республику Конго наборы российских тест-систем для выявления штамма Эболы Бундибуджио.
  • Ведомство также планирует обучить местных специалистов лабораторной диагностике и организации противоэпидемических мероприятий.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Роспотребнадзор в ближайшее время доставит в Республику Конго наборы российских тест-систем для выявления штамма Эболы Бундибуджио, сообщило ведомство в своем канале на платформе "Макс".
"Роспотребнадзор в ближайшее время доставит в Республику Конго наборы российских тест-систем для выявления вируса Бундибуджио и обучит местных специалистов лабораторной диагностике и организации противоэпидемических мероприятий", - говорится в сообщении.
Машины скорой помощи в городе Буниа, Демократическая Республика Конго - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
Россия направит специалистов в Уганду для борьбы с лихорадкой Эбола
18 мая, 06:15
 
Республика КонгоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Распространение лихорадки Эбола
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала