Роспотребнадзор доставит в Конго тест-системы для выявления Эболы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Роспотребнадзор доставит в Республику Конго наборы российских тест-систем для выявления штамма Эболы Бундибуджио.
- Ведомство также планирует обучить местных специалистов лабораторной диагностике и организации противоэпидемических мероприятий.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Роспотребнадзор в ближайшее время доставит в Республику Конго наборы российских тест-систем для выявления штамма Эболы Бундибуджио, сообщило ведомство в своем канале на платформе "Макс".
"Роспотребнадзор в ближайшее время доставит в Республику Конго наборы российских тест-систем для выявления вируса Бундибуджио и обучит местных специалистов лабораторной диагностике и организации противоэпидемических мероприятий", - говорится в сообщении.