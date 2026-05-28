08:54 28.05.2026 (обновлено: 10:04 28.05.2026)
Роспотребнадзор рассказал, как вернуть деньги за отмененный тур

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Турист вправе вернуть деньги при отмене тура.
  • При отказе в возврате денежных средств за тур необходимо обратиться в Роспотребнадзор или суд.
  • Турист может потребовать расторжения договора с туроператором или турагентом при угрозе жизни, здоровью или имуществу в месте отдыха, а также при ухудшении условий путешествия и по другим причинам.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Турист вправе вернуть деньги при отмене тура, в случае отказа возврата денежных средств необходимо обратиться в Роспотребнадзор или суд, рассказали РИА Новости в ведомстве.
Air Anka в среду отменила ряд рейсов в Россию, в том числе из Антальи в Екатеринбург, Сочи, Минеральные Воды и Уфу, следует из данных онлайн-табло аэропорта Антальи. В Росавиации отметили, что туроператор Anex Tour, выкупивший места на рейсах Air Anka до конца октября, предлагает находящимся на курортах клиентам продлить проживание за счет туроператора, а для тех, кто еще находится в России, сделать перенос дат по необходимости, на другие даты можно сделать возврат.
"Чтобы вернуть денежные средства за отмененный тур, следуйте четкому алгоритму: обратитесь к турагенту с претензией и постарайтесь найти решение; если туроператор игнорирует требование, отвечает отказом или удерживает необоснованно большую сумму, подайте жалобу в Роспотребнадзор или его территориальный орган напрямую или заполните форму обращения на официальном сайте ведомства", - говорится в сообщении.
Чтобы принудительно взыскать деньги с туроператора, необходимо обратиться в суд. В таком случае можно потребовать не только возврат стоимости тура, но и штраф за отказ добровольно решить вопрос, неустойку и компенсацию морального вреда, отметили в Роспотребнадзоре.
Кроме того, турист вправе потребовать расторжения договора с туроператором или турагентом, если в месте отдыха может грозить опасность жизни, здоровью или имуществу.
Также каждая из сторон может потребовать расторжения договора в связи с ухудшением условий путешествия; изменением сроков отдыха; непредвиденным ростом транспортных тарифов; невозможностью совершения туристом поездки по независящим от него причинам.
