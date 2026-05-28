Роспотребнадзор рассказал, как вернуть деньги за отмененный тур

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Турист вправе вернуть деньги при отмене тура, в случае отказа возврата денежных средств необходимо обратиться в Роспотребнадзор или суд, рассказали РИА Новости в ведомстве.

Екатеринбург, Сочи, Минеральные Воды и Air Anka в среду отменила ряд рейсов в Россию , в том числе из Антальи Уфу , следует из данных онлайн-табло аэропорта Антальи. В Росавиации отметили, что туроператор Anex Tour , выкупивший места на рейсах Air Anka до конца октября, предлагает находящимся на курортах клиентам продлить проживание за счет туроператора, а для тех, кто еще находится в России, сделать перенос дат по необходимости, на другие даты можно сделать возврат.

"Чтобы вернуть денежные средства за отмененный тур, следуйте четкому алгоритму: обратитесь к турагенту с претензией и постарайтесь найти решение; если туроператор игнорирует требование, отвечает отказом или удерживает необоснованно большую сумму, подайте жалобу в Роспотребнадзор или его территориальный орган напрямую или заполните форму обращения на официальном сайте ведомства", - говорится в сообщении.

Чтобы принудительно взыскать деньги с туроператора, необходимо обратиться в суд. В таком случае можно потребовать не только возврат стоимости тура, но и штраф за отказ добровольно решить вопрос, неустойку и компенсацию морального вреда, отметили в Роспотребнадзоре.

Кроме того, турист вправе потребовать расторжения договора с туроператором или турагентом, если в месте отдыха может грозить опасность жизни, здоровью или имуществу.