Дерматолог рассказала, как определить опасную родинку
01:17 28.05.2026 (обновлено: 09:50 28.05.2026)
Дерматолог рассказала, как определить опасную родинку

Осмотр у дерматолога. Архивное фото
  • Подозрительные родинки отличаются нечеткими краями, неравномерной окраской, а также склонностью к кровоточивости и зуду.
  • При асимметричности, неравномерной окраске, кровоточивости, зуде и быстрых изменениях родинки необходимо обратиться к дерматологу-онкологу.
  • Рекомендуется ежемесячный домашний самоосмотр родинок и профессиональный скрининг у дерматолога-онколога с дерматоскопией раз в год для людей без факторов риска, а для групп высокого риска — раз в три-шесть месяцев.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Подозрительные родинки отличаются нечеткими краями, неравномерной окраской, а также склонностью к кровоточивости и зуду, сообщила РИА Новости врач дерматовенеролог, косметолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры нормальной и патологической физиологии ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России Наталья Чепурнова.
"Если родинка ассиметричная, с нечеткими и неровными краями, не равномерно окрашена, кровоточит, зудит и в целом быстро меняется, то это причина в ближайшее обратиться к врачу дерматологу-онкологу для осмотра, владеющим дерматоскопией", - отметила Чепурнова.
Врач-дерматолог рекомендует ежемесячный домашний самоосмотр родинок, а профессиональный скрининг у дерматолога-онколога с дерматоскопией - раз в год для людей без факторов риска. Для групп высокого риска, кто имеет 50-100 родинок, посещение врача рекомендуется раз в три-шесть месяцев.
