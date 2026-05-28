Дерматолог рассказала, как определить опасную родинку

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Подозрительные родинки отличаются нечеткими краями, неравномерной окраской, а также склонностью к кровоточивости и зуду, сообщила РИА Новости врач дерматовенеролог, косметолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры нормальной и патологической физиологии ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России Наталья Чепурнова.

"Если родинка ассиметричная, с нечеткими и неровными краями, не равномерно окрашена, кровоточит, зудит и в целом быстро меняется, то это причина в ближайшее обратиться к врачу дерматологу-онкологу для осмотра, владеющим дерматоскопией", - отметила Чепурнова.