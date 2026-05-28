"Радиостанция Судного дня" передала сигналы "Вигвам" и "Оттягивание"

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Еще два сообщения - "Вигвам" и "Оттягивание" - прозвучали в четверг в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня".
В 13.04 мск, как сообщает Telegram-канал "УВБ-76 логи", который отслеживает активность радиостанции, был передан сигнал "Вигвам", а в 14.26 мск - сигнал "Оттягивание".
Ранее в четверг в эфире прозвучало сообщение "Паранойя".
УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х годах, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".