"Радиостанция Судного дня" передала сигналы "Вигвам" и "Оттягивание"

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Еще два сообщения - "Вигвам" и "Оттягивание" - прозвучали в четверг в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня".

В 13.04 мск, как сообщает Telegram-канал "УВБ-76 логи", который отслеживает активность радиостанции, был передан сигнал "Вигвам", а в 14.26 мск - сигнал "Оттягивание".

Ранее в четверг в эфире прозвучало сообщение "Паранойя".