Путин заявил, что Россия в состоянии выделить ресурсы на развитие ИИ - РИА Новости, 28.05.2026
18:31 28.05.2026 (обновлено: 18:40 28.05.2026)
Путин заявил, что Россия в состоянии выделить ресурсы на развитие ИИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин заявил, что развитие инструментов искусственного интеллекта требует большого финансирования.
  • Он подчеркнул, что Россия в состоянии выделить необходимые ресурсы на развитие искусственного интеллекта.
АСТАНА, 28 мая - РИА Новости. Развитие инструментов искусственного интеллекта (ИИ) требует большого финансирования, Россия в состоянии выделить на это необходимые ресурсы, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин находится в Казахстане с государственным визитом с 27 по 29 мая. В четверг российский лидер провел переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. После переговоров с Токаевым и завершения программы госвизита Путин приехал на Евразийский экономический форум.
"Развитие инструментов искусственного интеллекта требует большого, солидного финансирования. Выясняется, что Россия в состоянии концентрировать на этих направлениях нужные объемы финансовых ресурсов", - сказал глава государства в ходе выступления на Евразийском экономическом форуме.
Евразийский экономический форум - ежегодное деловое мероприятие в рамках Евразийского экономического союза. В Форуме принимают участие глав государств-членов ЕАЭС, представители органов государственной власти, научных и академических кругов, делового сообщества государств-членов ЕЭАС и третьих стран, а также международных организаций, заинтересованных в развитии сотрудничества в рамках Союза.
