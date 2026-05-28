Путин и Токаев заявили, что экономики двух стран дополняют друг друга

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Экономики России и Казахстана дополняют друг друга, а экономическая кооперация двух стран была и остается одной из ключевых опор российско-казахстанских отношений, говорится в совместном заявлении лидеров двух стран.
Совместное заявление президента России Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о семи основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана опубликовано на сайте Кремля.
"Экономическая кооперация была и остается одной из ключевых опор российско-казахстанских отношений. Экономики наших стран во многом взаимодополняемы, что формирует прочную основу для долгосрочного и устойчивого развития", - говорится в документе.
Отмечается, что между странами активно развивается взаимная торговля, расширяются транспортно-логистические маршруты, углубляется промышленное взаимодействие, реализуются совместные инвестиционные проекты. Так, тысячи предприятий задействованы в выстраивании производственных цепочек, создании рабочих мест, внедрении современных технологий.
"Особая роль принадлежит малому и среднему бизнесу, который способствует диверсификации двусторонних связей, освоению новых рынков, продвижению инноваций и цифровых решений", - добавляется в документе.