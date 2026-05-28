Путин и Токаев подтвердили безальтернативность справедливого миропорядка

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия и Казахстан убеждены в необходимости формирования более справедливого миропорядка.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Россия и Казахстан убеждены в безальтернативности формирования более справедливого миропорядка, говорится в совместном заявлении глав государств.
Совместное заявление президента России Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о семи основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана опубликовано на сайте Кремля.
"Россия и Казахстан убеждены в безальтернативности формирования более справедливого миропорядка, который открывает возможности для устойчивого развития и способен вывести международную обстановку на траекторию стабилизации и кардинального оздоровления", - говорится в документе.
В документе также подчеркивается, что современный мир переживает глубокие и стремительные перемены, система международных отношений сталкивается с серьезными вызовами и угрозами, усиливаются глобальная нестабильность и кризис доверия, пересматриваются привычные подходы к обеспечению безопасности и устойчивого развития.
В такие периоды, как отмечается, особую ценность приобретают прочные и проверенные временем принципы межгосударственного взаимодействия, основанные на взаимном уважении, добрососедстве, учете национальных интересов и равноправном партнерстве.
"Связь между нашими странами зиждется именно на этих подходах с опорой на тесные исторические узы, взаимовыручку и обоюдовыгодное сотрудничество. Ввиду этого усилия будут приложены к упрочению следующих основ дружбы и добрососедства народов России и Казахстана", - добавляется в заявлении.