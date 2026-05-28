Путину и Токаеву показали видеоролик об амурских тиграх

Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во Дворце Независимости в Астане. 28 мая 2026

АСТАНА, 28 мая - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину и казахстанскому лидеру Касым-Жомарту Токаеву показали видеоролик об амурских тиграх, которых РФ передала народу Казахстана, передает корреспондент РИА Новости.

Путин в среду прибыл в Астану с государственным визитом. В четверг лидеры провели во Дворце независимости переговоры в узком и расширенном форматах. После переговоров лидерам показали видеоролики, посвященные реализации российско-казахстанских проектов.

Один из видеороликов был посвящен судьбе четырех амурских тигров, переданных Россией Казахстану в мае. Хищников доставили в резерват "Иле-Балхаш". Позже животных выпустят в дикую природу.

Путин отметил работу России и Казахстана по воссозданию популяции амурского тигра в заповеднике на территории Алма-Атинской области , назвав проект "примером партнерства в природоохранной сфере" двух стран.

В свою очередь Токаев назвал церемонию прибытия четырех амурских тигров из России в Казахстан "своеобразной изюминкой государственного визита" Путина, а также поблагодарил российского лидера за реальную поддержку мер по реинтродукции тигров на территории Казахстана.