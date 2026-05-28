13:01 28.05.2026 (обновлено: 16:28 28.05.2026)
Путину и Токаеву показали видеоролик об амурских тиграх

© Фото : Администрация Президента Републики КазахстанПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во Дворце Независимости в Астане. 28 мая 2026
  • Путину и Токаеву показали видеоролик о четырех амурских тиграх, переданных Россией Казахстану и доставленных в резерват "Иле-Балхаш".
АСТАНА, 28 мая - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину и казахстанскому лидеру Касым-Жомарту Токаеву показали видеоролик об амурских тиграх, которых РФ передала народу Казахстана, передает корреспондент РИА Новости.
Путин в среду прибыл в Астану с государственным визитом. В четверг лидеры провели во Дворце независимости переговоры в узком и расширенном форматах. После переговоров лидерам показали видеоролики, посвященные реализации российско-казахстанских проектов.
Один из видеороликов был посвящен судьбе четырех амурских тигров, переданных Россией Казахстану в мае. Хищников доставили в резерват "Иле-Балхаш". Позже животных выпустят в дикую природу.
Путин отметил работу России и Казахстана по воссозданию популяции амурского тигра в заповеднике на территории Алма-Атинской области, назвав проект "примером партнерства в природоохранной сфере" двух стран.
В свою очередь Токаев назвал церемонию прибытия четырех амурских тигров из России в Казахстан "своеобразной изюминкой государственного визита" Путина, а также поблагодарил российского лидера за реальную поддержку мер по реинтродукции тигров на территории Казахстана.
"Об этом ценном даре уже знают все граждане нашей страны. Выражаю признательность и всем казахстанским, российским специалистам, участвующим в этом уникальном проекте, по сути, благородном деле", - отметил президент Казахстана.
