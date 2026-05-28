Путин уверен, что Россия и Казахстан нарастят товарооборот - РИА Новости, 28.05.2026
12:33 28.05.2026 (обновлено: 14:14 28.05.2026)
Путин уверен, что Россия и Казахстан нарастят товарооборот

Путин: товарооборот России и Казахстана может достичь 30 миллиардов долларов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время российско-казахстанских переговоров во Дворце Независимости в Астане
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Владимир Путин выразил уверенность, что Россия и Казахстан преодолеют отметку товарооборота в 30 миллиардов долларов.
  • Путин провел переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и подписал с ним совместное заявление об основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана.
АСТАНА, 28 мая - РИА Новости.Россия и Казахстан преодолеют отметку товарооборота в 30 миллиардов долларов, выразил уверенность президент РФ Владимир Путин.
Путин в среду прибыл в Казахстан с государственным визитом, а в четверг провел переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. После переговоров лидеры подписали совместное заявление об основах дружбы и добрососедства народов двух стран и сделали заявления для СМИ.
"В прошлом году наш товарооборот, Касым-Жомарт Кемелевич уже сказал об этом, составил почти 29 миллиардов долларов. Мы, конечно, движемся уверенно к отметке в 30 миллиардов. Нет сомнений никаких, что в самое ближайшее время он будет преодолен, этот барьер", - сказал Путин в ходе заявления по итогам российско-казахстанских переговоров.
Кроме того, президент России отметил, что структура внешней торговли расширяется и диверсифицируется, в том числе за счет товаров с высокой добавленной стоимостью, и указал на широкое присутствие российских деловых структур в Казахстане.
"Действует более 23 тысяч деловых структур с российским участием, реализуется 70 крупных совместных проектов в разных отраслях казахстанской экономики", - добавил он.
Как отмечал Путин ранее в четверг, Россия находится в числе ведущих торговых партнеров Казахстана, товарооборот двух стран за первый квартал 2026 года вырос уже более чем на 9%, причем практически все расчеты в национальных валютах и взаимная торговля защищена от внешнего влияния.
ЭкономикаКазахстанРоссияВладимир ПутинКасым-Жомарт ТокаевВизит Путина в Казахстан — 2026
 
 
