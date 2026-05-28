Путин оценил инициативы Токаева по поддержке русского языка

АСТАНА, 28 мая - РИА Новости. Россия высоко ценит инициативы президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по поддержке русского языка, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин отметил, что в новой конституции Казахстана, принятой на референдуме 15 марта, по инициативе Токаева подтвержден статус русского языка как официального. Кроме того, президент Казахстана выдвинул инициативу создания международной организации по русскому языку, а состоявшаяся в марте в Москве первая министерская конференция дала официальный старт деятельности этой новой структуры, нацеленной на сохранение общего русскоязычного культурно-гуманитарного пространства.
"Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, мы очень ценим, высоко ценим эти ваши инициативы", - сказал Путин в ходе заявлений по итогам российско-казахстанских переговоров.
Путин в четверг провел переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. После переговоров лидеры подписали совместное заявление об основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана и сделали заявления для СМИ.