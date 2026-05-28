Рейтинг@Mail.ru
Путин оценил инициативы Токаева по поддержке русского языка - РИА Новости, 28.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:22 28.05.2026 (обновлено: 12:38 28.05.2026)
Путин оценил инициативы Токаева по поддержке русского языка

Путин: Россия высоко ценит инициативы Токаева по поддержке русского языка

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время российско-казахстанских переговоров во Дворце Независимости в Астане
Президент России Владимир Путин во время российско-казахстанских переговоров во Дворце Независимости в Астане - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин во время российско-казахстанских переговоров во Дворце Независимости в Астане
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин заявил, что Россия высоко ценит инициативы президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по поддержке русского языка.
  • В новой конституции Казахстана подтвержден статус русского языка как официального, а также выдвинута инициатива создания международной организации по русскому языку.
АСТАНА, 28 мая - РИА Новости. Россия высоко ценит инициативы президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по поддержке русского языка, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин отметил, что в новой конституции Казахстана, принятой на референдуме 15 марта, по инициативе Токаева подтвержден статус русского языка как официального. Кроме того, президент Казахстана выдвинул инициативу создания международной организации по русскому языку, а состоявшаяся в марте в Москве первая министерская конференция дала официальный старт деятельности этой новой структуры, нацеленной на сохранение общего русскоязычного культурно-гуманитарного пространства.
"Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, мы очень ценим, высоко ценим эти ваши инициативы", - сказал Путин в ходе заявлений по итогам российско-казахстанских переговоров.
Путин в четверг провел переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. После переговоров лидеры подписали совместное заявление об основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана и сделали заявления для СМИ.
Словарь - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
Институт Пушкина назвал количество слов на букву "а" в русском языке
24 мая, 05:41
 
Владимир ПутинКасым-Жомарт ТокаевКазахстанРоссияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала