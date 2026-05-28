Путин поблагодарил Токаева за беседу в неформальной обстановке - РИА Новости, 28.05.2026
11:26 28.05.2026

Путин поблагодарил Токаева за беседу в неформальной обстановке

© Фото : Пресс-служба президента РоссииПрезидент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи во Дворце Независимости в Астане
АСТАНА, 28 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева за беседу в неформальной обстановке, которая состоялась накануне вечером.
Российский лидер находится в Казахстане с государственным визитом, он прибыл в Астану в среду вечером. После церемонии встречи в аэропорту Путин и Токаев отправились в резиденцию президента Казахстана, где провели неофициальный дружеский обед в формате "тет-а-тет".
"Спасибо вам большое за вчерашний вечер, который мы смогли вместе провести в неформальной обстановке, поговорить по очень многим важным перспективным направлениям нашего взаимодействия", - сказал Путин в ходе переговоров с президентом Казахстана.
В четверг в Астане проходят переговоры Путина и Токаева. Стороны подготовили к подписанию пакет двусторонних документов.
