Путин рассказал о подготовке соглашений по сотрудничеству с Казахстаном

АСТАНА, 28 мая - РИА Новости. Солидный пакет соглашений по сотрудничеству России и Казахстана подготовлен на подписание, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в среду прибыл в Казахстан с государственным визитом. Главу российского государства в Астане сопровождает делегация из более чем 30 человек, в том числе вице-премьер Алексей Оверчук, а также девять федеральных министров. Президент РФ также примет участие в мероприятиях в рамках заседания Высшего евразийского экономического совета в Астане.
"Подготовлен также солидный пакет межправительственных, межведомственных и коммерческих соглашений, охватывающих все сферы сотрудничества от экономики и энергетики до культурно-гуманитарных проектов", - сказал Путин.