Путин рассказал о торговом партнерстве с Казахстаном

"Россия в числе ведущих торговых партнеров Республики (Казахстан - ред.), в 2025 уверенно рос товарооборот", - сказал Путин в ходе российско-казахстанских переговоров.

Глава государства отметил, что между странами реализуются семь совместных инвестпроектов, и "это только начало".

"Потому что мы обсуждали это, наши команды хорошо поработали в ходе подготовки к сегодняшней встрече. Намечаются перспективные направления нашего сотрудничества, которые безусловно принесут очень хорошие результаты", - добавил президент.