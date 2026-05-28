10:32 28.05.2026 (обновлено: 11:21 28.05.2026)
Путин рассказал о торговом партнерстве с Казахстаном

Путин: Россия является одним из ведущих торговых партнеров Казахстана

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин прибыл в Казахстан с государственным визитом.
  • Россия находится в числе ведущих торговых партнеров Казахстана, заявил президент.
АСТАНА, 28 мая - РИА Новости. Россия находится в числе ведущих торговых партнеров Казахстана, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в среду прибыл в Казахстан с государственным визитом. Главу российского государства в Астане сопровождает делегация из более чем 30 человек, в том числе вице-премьер Алексей Оверчук, а также девять федеральных министров. Президент РФ также примет участие в мероприятиях в рамках заседания Высшего евразийского экономического совета в Астане.
"Россия в числе ведущих торговых партнеров Республики (Казахстан - ред.), в 2025 уверенно рос товарооборот", - сказал Путин в ходе российско-казахстанских переговоров.
Глава государства отметил, что между странами реализуются семь совместных инвестпроектов, и "это только начало".
"Потому что мы обсуждали это, наши команды хорошо поработали в ходе подготовки к сегодняшней встрече. Намечаются перспективные направления нашего сотрудничества, которые безусловно принесут очень хорошие результаты", - добавил президент.
