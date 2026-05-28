Путин оценил вклад форума по безопасности в развитие партнерства стран

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Озвученные на международном форуме по безопасности идеи послужат развитию партнерства государств-участников, заявил президент России Владимир Путин.
Международный форум по безопасности проходит в Москве 26-29 мая.
"Уверен, что высказанные на форуме идеи и предложения, а также практические решения – послужат развитию партнерства наших стран в сфере безопасности, будут содействовать достижению прочного баланса сил в мире. И конечно, внесут вклад в укрепление дружбы и доверия между нашими народами", - сказал Путин в видеообращении, которое показали на пленарной сессии форума.