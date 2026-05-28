Россия участвует в обеспечении глобальной стабильности, заявил Путин
09:33 28.05.2026 (обновлено: 09:47 28.05.2026)
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Россия активно участвует в работе по обеспечению региональной и глобальной стабильности, заявил президент РФ Владимир Путин.
Об этом российский лидер сказал в видеообращении к участникам XIV международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, которая проходит в рамках Международного форума по безопасности.
"Подчеркну, мы выступаем за самое тесное сотрудничество в комплексном обеспечении как региональной, так и глобальной стабильности, за соблюдение принципа равной и неделимой безопасности", - заявил Путин.
"Считаем, что современная работа по столь значимым, стратегическим направлениям особенно актуальна сейчас - в условиях формирования многополярного мироустройства. И Россия активно в ней участвует", - подчеркнул президент РФ.
Он уточнил, что Россия принимает участие в этой работе в том числе в рамках интеграционных объединений, действующих на основе равноправия и уважения государственного суверенитета, строящихся с учетом национальных интересов, исторической и культурно-цивилизационной самобытности разных стран и народов.
