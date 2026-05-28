Противники Трампа готовят массовые акции в США в его день рождения

ВАШИНГТОН, 28 мая – РИА Новости. Движение No Kings ("Нет королям"), объединяющее противников президента США Дональда Трампа, объявило в четверг о планах провести акции протеста в день его 80-летия 14 июня.
"14 июня мы поднимаемся, мы поем во весь голос и продолжаем организовываться", - говорится в сообщении на сайте движения.
Организаторы призвали сторонников выступить в защиту своих прав и строить будущее страны.
"Мы можем сделать историю Америки историей о людях, объединяющихся - невзирая на расу, происхождение, идентичность, убеждения и принадлежность к той или иной общине, чтобы отстоять свои права и построить будущее, основанное на силе народа", - отметили они.
Движение No Kings зародилось летом 2025 года после рейдов иммиграционных властей США в Лос-Анджелесе и с тех пор переросло в серию всеобщих национальных протестов. В прошлый раз они в марте и были направлены против политики администрации Трампа, в том числе его внешнеполитического курса и действий иммиграционной полиции (ICE).