Дронов: промышленность Новгородской области становится более современной - РИА Новости, 28.05.2026
16:37 28.05.2026
Дронов: промышленность Новгородской области становится более современной

© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Новгородской областиАлександр Дронов
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 мая - РИА Новости. Промышленность Новгородской области не просто наращивает производство, а становится технологически более современной, рассказал губернатор Александр Дронов во время ежегодного отчета перед думой региона.
Губернатор отметил, что 2025 год был непростым из-за усиления санкционного давления. Тем не менее индекс промышленного производства в регионе составил 109% - это лучший показатель в Северо-Западном федеральном округе и выше среднероссийского. В приоритете - формирование устойчивой модели экономического развития, поддержание занятости, рост зарплат и защита интересов бизнеса, отметил губернатор.
"Важно, что промышленность региона не просто наращивает объемы производства, а становится технологически более современной. В 2025 году в регионе создан Центр развития промышленной робототехники... По итогам года Новгородская область стала победителем федерального конкурса "Столица изобретательства России – 2025", - сказал Дронов.
Он добавил, что для предприятий запущена программа льготного финансирования проектов по роботизации производств со ставкой 7% годовых. Кроме того, в рамках государственной программы развития промышленности в 2025 году поддержку получили 11 предприятий региона. Средства были направлены на модернизацию производств.
 
