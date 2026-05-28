Дронов: промышленность Новгородской области становится более современной

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 мая - РИА Новости. Промышленность Новгородской области не просто наращивает производство, а становится технологически более современной, рассказал губернатор Александр Дронов во время ежегодного отчета перед думой региона.

Губернатор отметил, что 2025 год был непростым из-за усиления санкционного давления. Тем не менее индекс промышленного производства в регионе составил 109% - это лучший показатель в Северо-Западном федеральном округе и выше среднероссийского. В приоритете - формирование устойчивой модели экономического развития, поддержание занятости, рост зарплат и защита интересов бизнеса, отметил губернатор.

"Важно, что промышленность региона не просто наращивает объемы производства, а становится технологически более современной. В 2025 году в регионе создан Центр развития промышленной робототехники... По итогам года Новгородская область стала победителем федерального конкурса "Столица изобретательства России – 2025", - сказал Дронов.