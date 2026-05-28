МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил пограничников с профессиональным праздником, отметив их вклад в обеспечение безопасности страны.
День пограничника отмечается в России 28 мая.
"Уважаемые товарищи! Поздравляю личный состав, гражданский персонал и ветеранов пограничной службы ФСБ России с праздником — Днем пограничника. На протяжении всей истории нашего Отечества защитники рубежей Родины отстаивали интересы государства, верой и правдой служили Родине и нашему народу", — сказал Путин.
Он отметил, что пограничники испокон веков первыми давали отпор врагу, сражались за родную землю, не щадя жизни. В памяти народа навечно остались мужество и стойкость пограничников, которые в июне 1941 года задержали продвижение нацистов. В первые часы, дни и недели боев они внесли огромный вклад в срыв планов германского командования, подчеркнул президент.
"В послевоенный период зеленые береты с честью прошли, выдержали многие нелегкие испытания: уничтожали пособников нацистов и националистическое подполье, жестко реагировали на попытки незаконного пересечения госграницы, были образцом ратной доблести, выполняя интернациональный долг в Афганистане, достойно решали ответственные задачи в борьбе с международным терроризмом", — добавил глава государства.
Путин пожелал пограничникам новых успехов в службе.
"Самые добрые слова — вашим родным и близким", — заключил президент.