Мурашко сообщил о снижении распространенности курения в России - РИА Новости, 28.05.2026
10:50 28.05.2026 (обновлено: 16:31 28.05.2026)
Мурашко сообщил о снижении распространенности курения в России

Мурашко: распространенность курения сократилась в РФ за 6 лет более чем на 27%

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Потребление алкоголя в РФ за шесть лет снизилось более чем на 11%, а распространенность курения сократилась более чем на 27%, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Министр направил приветствие участникам Всероссийского телемарафона "Марафон здоровья #ВМЕСТЕЗДОРОВО".
"Последние шесть лет потребление алкоголя в России снизилось более чем на 11%, распространенность курения среди взрослых более чем на 27% сократилась", - сказал Мурашко.
Он добавил, что для укрепления здоровья работающих россиян Минздрав разработал и направил в регионы модели и программы, включающие разделы профилактики потребления табака, снижения потребления алкоголя, здорового питания, повышения физической активности, сохранения репродуктивного здоровья.
