Учебные пособия Школы экспорта РЭЦ доступны на платформе "Мой экспорт"

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Страновые учебные пособия Школы экспорта РЭЦ доступны на цифровой платформе "Мой экспорт" - они помогут предпринимателям определиться с географией экспорта, напоминает Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ).

"Школа экспорта РЭЦ (Российский экспортный центр, ВЭБ.РФ) предлагает предпринимателям серию специализированных учебных пособий для предпринимателей, планирующих международное расширение бизнеса. Материалы помогают разобраться в особенностях деловой среды разных стран и выстроить эффективное взаимодействие с зарубежными партнерами", - отмечается в пресс-релизе.

На государственной цифровой платформе "Мой экспорт" уже доступны шесть бесплатных страновых пособий - ими уже воспользовались почти 500 компаний, а общее число обращений превысило 800. Каждое пособие посвящено отдельной стране и учитывает культурную специфику местного делового сообщества. Цель материалов - не просто познакомить российских предпринимателей с особенностями локальной бизнес‑среды, но и дать практические рекомендации по работе с иностранными партнерами.

На данный момент на платформе "Мой экспорт" российским компаниям доступны учебные пособия по странам: Турция, Индия, ОАЭ, Китай, Узбекистан, Саудовская Аравия.

Структура каждого пособия выстроена логично и удобно: материал разделен на три ключевых блока. Первый блок "Справка о стране" содержит общую информацию о государстве, его экономике и ключевых отраслях, а также раскрывает актуальные возможности для российского экспорта. Второй блок посвящен основам делового взаимодействия. В нем освещаются правила ведения переговоров, особенности заключения контрактов, нюансы бизнес‑коммуникации и типичные модели принятия решений.

Третий блок затрагивает кросс‑культурные особенности: в нем собраны сведения о традициях и нормах поведения, которые важно учитывать при выстраивании деловых отношений. Речь идет обо всем - от этикета встреч до понимания негласных правил взаимодействия. Пособия составлены с акцентом на практику: они содержат конкретные советы, примеры из реальной бизнес‑практики и подсказки, как избежать распространенных ошибок при выходе на новый рынок.

Материалы будут полезны широкому кругу специалистов: компаниям, которые только планируют экспортную деятельность, предприятиям, расширяющим географию поставок, а также специалистам по внешнеэкономической деятельности. Кроме того, пособия пригодятся всем, кто хочет глубже понять культурные и деловые особенности зарубежных партнеров.

"Учебные материалы Школы экспорта призваны поддерживать экспортный бизнес и служить трамплином для новичков в этой сфере. При разработке пособий мы стараемся сделать не просто источник теории, а полноценного практического помощника, который пригодится в повседневной работе. С этой же целью мы заботимся и об удобстве получения материалов — на цифровой платформе "Мой экспорт" все можно запросить буквально в один клик", - отмечает генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина.

Помимо страновых пособий, на платформе "Мой экспорт" доступно еще 19 учебных материалов Школы экспорта РЭЦ по разным аспектам международной торговли – от финансов и логистики до международного маркетинга. Перечень учебных материалов будет пополняться.