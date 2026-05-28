Рейтинг@Mail.ru
"Портовый Альянс" отгрузил в Бразилию более 930 тысяч тонн минудобрений - РИА Новости, 28.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:24 28.05.2026
"Портовый Альянс" отгрузил в Бразилию более 930 тысяч тонн минудобрений

"Портовый Альянс" отгрузил в Бразилию 933,4 тыс тонн минудобрений в 2026 году

© Фото : пресс-служба АО "Портовый Альянс""Портовый альянс"
Портовый альянс - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© Фото : пресс-служба АО "Портовый Альянс"
"Портовый альянс" . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Специализированные морские терминалы под управлением "Портового Альянса" отгрузили в адрес бразильских покупателей 933,4 тысячи тонн минеральных удобрений за пять месяцев 2026 года, сообщает пресс-служба группы компаний.
По итогам прошлого года совокупный объем перевалки агрохимической продукции в этом направлении составил 1,7 миллиона тонн. В номенклатуру отгрузок вошли калийные, азотные и фосфатные группы.
Стабильность экспортных потоков обеспечивается наличием терминалов группы сразу в двух бассейнах – Северо-Западном и Азово-Черноморском. Параллельно под запросы партнеров холдинг развивает калийное направление на Мурманском балкерном терминале для диверсификации структуры отгрузок.
"Текущие специализированные мощности холдинга полностью справляются с поступающими объемами российских удобрений, при этом мы последовательно создаем новые инфраструктурные объекты для усиления экспортного потенциала страны. В этом году “Портовый Альянс” планирует запустить комплекс по перевалке сухих минеральных удобрений на Балтике", – отметил директор по эксплуатационной работе портов группы компаний "Портовый Альянс" Сергей Галкин, его слова приводит пресс-служба.
ГК "Портовый Альянс" управляет морскими портами и терминалами в трех бассейнах страны: Дальневосточном, Северо-Западном и Азово-Черноморском. Суммарная мощность активов под управлением холдинга составляет более 80 миллионов тонн грузов в год. Группа обеспечивает экспорт минеральных удобрений и энергетического угля.
 
БразилияМинеральные удобрения
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала