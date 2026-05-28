"Портовый Альянс" отгрузил в Бразилию более 930 тысяч тонн минудобрений

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Специализированные морские терминалы под управлением "Портового Альянса" отгрузили в адрес бразильских покупателей 933,4 тысячи тонн минеральных удобрений за пять месяцев 2026 года, сообщает пресс-служба группы компаний.

По итогам прошлого года совокупный объем перевалки агрохимической продукции в этом направлении составил 1,7 миллиона тонн. В номенклатуру отгрузок вошли калийные, азотные и фосфатные группы.

Стабильность экспортных потоков обеспечивается наличием терминалов группы сразу в двух бассейнах – Северо-Западном и Азово-Черноморском. Параллельно под запросы партнеров холдинг развивает калийное направление на Мурманском балкерном терминале для диверсификации структуры отгрузок.

"Текущие специализированные мощности холдинга полностью справляются с поступающими объемами российских удобрений, при этом мы последовательно создаем новые инфраструктурные объекты для усиления экспортного потенциала страны. В этом году “Портовый Альянс” планирует запустить комплекс по перевалке сухих минеральных удобрений на Балтике", – отметил директор по эксплуатационной работе портов группы компаний "Портовый Альянс" Сергей Галкин, его слова приводит пресс-служба.