08:08 28.05.2026
Лукашенко оценил работу белорусских пограничников

Лукашенко: белорусские пограничники надежно противодействуют дестабилизации

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что пограничники надежно противодействуют всем попыткам дестабилизации на границе страны.
  • Лукашенко подчеркнул, что более века история пограничной службы Беларуси связана со становлением белорусской государственности и наполнена примерами доблести и отваги.
  • Президент отметил, что за годы независимости в стране создана высокопрофессиональная пограничная служба.
МИНСК, 28 мая – РИА Новости. Белорусские пограничники надежно противодействуют всем попыткам дестабилизации на границе Белоруссии, заявил президент страны Александр Лукашенко.
"Сегодня пограничники, опираясь на традиции и опыт ветеранов, умело применяют новейшие технологии в сфере безопасности, надежно противодействуют всем попыткам дестабилизировать ситуацию на границах Республики Беларусь", - говорится в поздравлении c Днем пограничника, которое цитирует пресс-служба президента.
Лукашенко в поздравлении подчеркнул, что более века история пограничной службы Белоруссии неразрывно связана со становлением белорусской государственности и наполнена яркими примерами доблести и отваги.
"Восемьдесят пять лет назад в первых боях Великой Отечественной войны герои-пограничники, защищая священные рубежи советской родины, стояли насмерть. Погибали, но не сдавались. Беспримерный подвиг наших дедов и прадедов - образец мужества и стойкости воинов в зеленых фуражках и яркий пример для молодого поколения", - заявил он.
Лукашенко подчеркнул, что за годы независимости в стране создана высокопрофессиональная пограничная служба.
"Убежден, каждый из вас и впредь будет делать все возможное, чтобы сохранить мир на родной земле, решительно пресекать любые посягательства на независимость и территориальную целостность отечества", - добавил президент.
