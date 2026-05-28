Лукашенко оценил работу белорусских пограничников

МИНСК, 28 мая – РИА Новости. Белорусские пограничники надежно противодействуют всем попыткам дестабилизации на границе Белоруссии, заявил президент страны Александр Лукашенко.
"Сегодня пограничники, опираясь на традиции и опыт ветеранов, умело применяют новейшие технологии в сфере безопасности, надежно противодействуют всем попыткам дестабилизировать ситуацию на границах Республики Беларусь", - говорится в поздравлении c Днем пограничника, которое цитирует пресс-служба президента.
Лукашенко в поздравлении подчеркнул, что более века история пограничной службы Белоруссии неразрывно связана со становлением белорусской государственности и наполнена яркими примерами доблести и отваги.
"Восемьдесят пять лет назад в первых боях Великой Отечественной войны герои-пограничники, защищая священные рубежи советской родины, стояли насмерть. Погибали, но не сдавались. Беспримерный подвиг наших дедов и прадедов - образец мужества и стойкости воинов в зеленых фуражках и яркий пример для молодого поколения", - заявил он.
Лукашенко подчеркнул, что за годы независимости в стране создана высокопрофессиональная пограничная служба.
"Убежден, каждый из вас и впредь будет делать все возможное, чтобы сохранить мир на родной земле, решительно пресекать любые посягательства на независимость и территориальную целостность отечества", - добавил президент.
