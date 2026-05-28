В МИД рассказали о новых правилах поездки в Белоруссию с ребенком

Краткий пересказ от РИА ИИ С начала года действуют новые правила пересечения белорусской границы для детей до 14 лет, выезжающих за пределы России.

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Новые правила пересечения белорусской границы с ребенком действуют с начала этого года, сообщил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

Дипломат подтвердил, что с 20 января вступили в силу новые правила пересечения границы для детей до 14 лет, выезжающих за пределы России

"Теперь для них обязателен собственный загранпаспорт, а не свидетельство о рождении, как это было раньше", - сказал он.

При этом Полищук обратил внимание на то, что применительно к Белоруссии - с учетом особого характера интеграционного взаимодействия - обсуждаются законодательные исключения.

"Рассматривается упрощение выезда в Белоруссию молодых россиян до 14 лет по свидетельству о рождении в сопровождении законного представителя", - рассказал он.