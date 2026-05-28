11:39 28.05.2026
Свыше 140 здоровых детей родилось у женщин с ВИЧ в Подмосковье

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Пациентки с ВИЧ родили 142 здоровых ребенка с начала года в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
"Современная терапия позволяет женщинам с вирусом иммунодефицита человека стать мамами здоровых малышей, сводя к минимуму риск передачи вируса от матери к ребенку. Благодаря совместной работе врачей Центра СПИД и акушерской службы региона, беременные пациентки с ВИЧ обеспечиваются необходимыми препаратами, а также наблюдаются на всех этапах беременности и после родов. С начала года в Подмосковье пациентки с ВИЧ родили 142 здоровых ребенка", – сказал заместитель председателя правительства Подмосковья – министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Так, врачи Центра СПИД наблюдают ребенка до 1,5 лет. При наличии у него ВИЧ-инфекции установление диагноза и начало лечения происходят в первые две недели жизни ребенка. Все лечение проводится бесплатно.
По вопросу бесплатного и анонимного обследования на ВИЧ можно обратиться в поликлинику по месту жительства, в кабинеты анонимного тестирования и консультирования или в Центр по профилактике и борьбе со СПИДом.
 
