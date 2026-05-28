Московский авиацентр завершил подготовку к летнему сезону

13:38 28.05.2026 (обновлено: 16:15 29.05.2026)
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Легкий многоцелевой вертолет ВК117С-2 санитарной авиации Московского авиацентра
Легкий многоцелевой вертолет ВК117С-2 санитарной авиации Московского авиацентра. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Ежегодную подготовку летного и инженерного состава, техники и объектов инфраструктуры к летнему сезону завершили в Московском авиацентре, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В Московском авиацентре завершили ежегодную подготовку летного и инженерного состава, техники и объектов инфраструктуры к летнему сезону. Экипажи прошли теоретическое и практическое обучение со сдачей зачетов на допуск к эксплуатации вертолетов в теплый период. Авиаинженеры завершили регламентное обслуживание судов. Автоколонна перевела транспорт в летний режим, а аэродромные техники подготовили посадочные площадки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что комплексные мероприятия длились около двух месяцев и завершились в конце мая. На занятиях пилоты анализировали выполненные ранее полеты, учились интерпретировать метеосводки для того, чтобы исключить попадание в зону опасных явлений, рассчитывать предельный взлетный вес, корректировать маршрут при переменном ветре.
"Кроме того, важным элементом подготовки остается отработка техники посадки методом самоподбора с воздуха, особенно актуальной при приземлении на неподготовленные площадки - обочины дорог и внутридворовые территории. В сухую погоду воздушные потоки от несущего винта поднимают песок и мусор, создавая своеобразное пыльное облако, из-за чего видимость в кабине падает практически до нуля", - добавляется в сообщении.
Уточняется, что именно поэтому в ходе теоретической подготовки пилоты уделили особое внимание так называемым слепым полетам, имитирующим плохую видимость за бортом и сложные метеоусловия. Для этого каждый пилот в присутствии инструктора управлял воздушным судном, ориентируясь исключительно на показания приборов, а обзор закабинного пространства ограничивался с помощью шторок или специальных очков.
"Сотрудники авиационно-технической базы провели специальное обслуживание вертолетов. Они осмотрели системы и агрегаты воздушных судов, колеса шасси пожарных и лыжи санитарных вертолетов, навигационное оборудование и средства связи, заменили зимние чехлы для защиты от воздействия минусовых температур и снега на облегченные. Двигатели винтокрылых машин перевели на особый режим летней эксплуатации", - подчеркивается в сообщении.
Специалисты проверили датчики системы пожаротушения и заменили смазку - в теплую погоду применяют более вязкие составы. При необходимости провели антикоррозийную обработку фюзеляжей вертолетов, поясняется в сообщении.
"Сотрудники инженерно-аэродромной службы осмотрели вертолетные площадки и другие места для посадки специальной техники. Особое внимание уделили исправности светосигнальных систем и состоянию дорожного полотна. Специалисты обновили разметку, освежили покрытие противопожарного оборудования, промыли фасады зданий и отремонтировали ограждения", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в автоколонне авиацентра провели инструктажи для водителей и механиков. Специалистам напомнили об особенностях работы в теплый период и о подготовке техники к эксплуатации летом.
