16:03 28.05.2026
Дронов: более 60 мер поддержки получают новгородские участники СВО и их дети

© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Новгородской области
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 мая - РИА Новости. Участники СВО и их дети получают 66 мер поддержки в Новгородской области, формального подхода к ним быть не должно, подчеркнул губернатор Александр Дронов во время ежегодного отчета перед думой региона.
Он отметил, что более 10 тысяч обращений поступило в 2025 году в филиал фонда "Защитники Отечества" в Новгородской области. Положительное решение найдено в 95% случаев, остальные - в работе. Только на базе филиала фонда оказано почти 1,5 тысячи психологических консультаций.
"Главное в этой работе - не цифры, а отсутствие формального подхода. Эта задача стоит перед нашим филиалом фонда. Шестьдесят шесть мер поддержки федерального, регионального и муниципального уровней предоставляется участникам СВО и их детям. На встречах с членами семей наших бойцов я вижу, что проактивный режим работы дает результат", - отметил губернатор.
По его словам, свыше 300 ветеранов региона в прошлом году прошли углубленную диспансеризацию, около 100 человек – медицинскую реабилитацию. Благодаря правительству региона ветеранам СВО стало доступно бесплатное зубопротезирование. Защитники и члены их семей также могут лечить зубы за счет средств регионального бюджета.
Кроме того, более 25 домов и квартир адаптированы под индивидуальные нужды ветеранов с инвалидностью. Устанавливается также специализированная мебель, система "Умный дом", рабочее место с компьютером, выдано три автомобиля с ручным управлением.
 
