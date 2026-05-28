Более 60 мер поддержки получают новгородские участники СВО и их дети

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 мая - РИА Новости. Участники СВО и их дети получают 66 мер поддержки в Новгородской области, формального подхода к ним быть не должно, подчеркнул губернатор Александр Дронов во время ежегодного отчета перед думой региона.

Он отметил, что более 10 тысяч обращений поступило в 2025 году в филиал фонда "Защитники Отечества" в Новгородской области. Положительное решение найдено в 95% случаев, остальные - в работе. Только на базе филиала фонда оказано почти 1,5 тысячи психологических консультаций.

"Главное в этой работе - не цифры, а отсутствие формального подхода. Эта задача стоит перед нашим филиалом фонда. Шестьдесят шесть мер поддержки федерального, регионального и муниципального уровней предоставляется участникам СВО и их детям. На встречах с членами семей наших бойцов я вижу, что проактивный режим работы дает результат", - отметил губернатор.

По его словам, свыше 300 ветеранов региона в прошлом году прошли углубленную диспансеризацию, около 100 человек – медицинскую реабилитацию. Благодаря правительству региона ветеранам СВО стало доступно бесплатное зубопротезирование. Защитники и члены их семей также могут лечить зубы за счет средств регионального бюджета.