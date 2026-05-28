НА ПМЭФ-2026 обсудят долгосрочные стратегии развития ИИ

Краткий пересказ от РИА ИИ На ПМЭФ в 2026 году обсудят долгосрочные стратегии развития искусственного интеллекта.

Iв рамках формуа пройдет III Международный Форум "ИИ — будущее сегодня".

ОН объединит представителей власти, бизнеса, науки и экспертного сообщества для обсуждения ключевых вопросов развития ИИ.

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Долгосрочные стратегии развития искусственного интеллекта (ИИ) обсудят на Петербургском международном форуме (ПМЭФ) в 2026 году, сообщает фонд "Росконресс".

III Международный Форум "ИИ - будущее сегодня" пройдет в рамках ПМЭФ в 2026 году в Санкт-Петербурге , он объединит представителей органов государственной власти, бизнеса, научного и экспертного сообщества для обсуждения ключевых вопросов развития ИИ.

« "Ключевым событием Форума станет пленарное заседание "Международный диалог. Искусственный интеллект как инструмент глобального развития и технологического суверенитета", посвященное глобальным трендам, международной кооперации и долгосрочным стратегиям развития искусственного интеллекта", - говорится в сообщении.

По данным "Росконгресса", программа Форума также включит в себя сессии по образованию и HR, интеллектуальным помощникам человека, новой инфраструктурной базе и архитектуре ИИ, государственному управлению, транспортной логистике и финансовой сфере.