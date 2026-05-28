Рейтинг@Mail.ru
НА ПМЭФ-2026 обсудят долгосрочные стратегии развития ИИ - РИА Новости, 28.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:58 28.05.2026
НА ПМЭФ-2026 обсудят долгосрочные стратегии развития ИИ

В рамках ПМЭФ-2026 пройдет международный Форум "ИИ — будущее сегодня"

© Depositphotos.com / agsandrewИскусственный интеллект
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© Depositphotos.com / agsandrew
Искусственный интеллект. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На ПМЭФ в 2026 году обсудят долгосрочные стратегии развития искусственного интеллекта.
  • Iв рамках формуа пройдет III Международный Форум "ИИ — будущее сегодня".
  • ОН объединит представителей власти, бизнеса, науки и экспертного сообщества для обсуждения ключевых вопросов развития ИИ.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Долгосрочные стратегии развития искусственного интеллекта (ИИ) обсудят на Петербургском международном форуме (ПМЭФ) в 2026 году, сообщает фонд "Росконресс".
III Международный Форум "ИИ - будущее сегодня" пройдет в рамках ПМЭФ в 2026 году в Санкт-Петербурге, он объединит представителей органов государственной власти, бизнеса, научного и экспертного сообщества для обсуждения ключевых вопросов развития ИИ.
«
"Ключевым событием Форума станет пленарное заседание "Международный диалог. Искусственный интеллект как инструмент глобального развития и технологического суверенитета", посвященное глобальным трендам, международной кооперации и долгосрочным стратегиям развития искусственного интеллекта", - говорится в сообщении.
По данным "Росконгресса", программа Форума также включит в себя сессии по образованию и HR, интеллектуальным помощникам человека, новой инфраструктурной базе и архитектуре ИИ, государственному управлению, транспортной логистике и финансовой сфере.
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Татьяна Черниговская - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Ученым в сфере ИИ необходима философская подготовка, заявила Черниговская
24 октября 2025, 11:36
 
Санкт-ПетербургЭкономикаПМЭФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала