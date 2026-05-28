"У кого-то сдвинулось в голове": Плющев оценил решение IIHF по России
11:24 28.05.2026 (обновлено: 12:07 28.05.2026)
"У кого-то сдвинулось в голове": Плющев оценил решение IIHF по России

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Заслуженный тренер России Владимир Плющев, комментируя решение дисциплинарного совета Международной федерации хоккея (IIHF) аннулировать решение совета IIHF о недопуске сборных России к соревнованиям в сезоне-2026/27, заявил РИА Новости, что остается только ждать и надеяться на лучшее.
В четверг министр спорта России и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев сообщил, что дисциплинарный совет IIHF аннулировал решение совета IIHF о недопуске сборных России к соревнованиям в сезоне-2026/27. После данного решения IIHF должна собрать руководящий орган и принять решение относительно допуска России на международную арену.
"Новости действительно очень приятны, будем надеяться на лучшее. Может, что-то у кого-то сдвинулось и в голове, и в их структурах. Будем рассчитывать, что вопрос будет решен положительно в плане допуска наших ребят на всех уровнях. Как говорят врачи, тут остается только ждать", - сказал Плющев.
В 2022 году IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. Также команды не были допущены до олимпийских хоккейных турниров.
