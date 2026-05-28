Все пляжи в Туапсе, кроме городских, очистили от нефтепродуктов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Все пляжи Туапсе, кроме городских, очищены от нефтепродуктов, разлившихся из-за атаки украинских БПЛА в апреле.
- В 2026 году в Туапсе откроется 69 пляжей, на всех будут работать спасатели и медицинские пункты.
- Специалисты и техника собрали и вывезли более 32,7 тысячи кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси.
КРАСНОДАР, 28 мая - РИА Новости. Все пляжи Туапсе, кроме городских, очищены от нефтепродуктов, разлив которых произошел из-за атаки украинских БПЛА в апреле, сообщил глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко.
"От нефтепродуктов очищены все пляжи, которые были загрязнены, кроме городских. Там работы по очистке продолжаются", - написал Бойко в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что в 2026 году в Туапсе откроется 69 пляжей, из них 11 - для общего пользования. На всех будут работать спасатели и медицинские пункты.
Бойко отметил, что Роспотребнадзор проводит лабораторные исследования воды и контроль санитарного состояния берега согласно программе производственного контроля. Кроме того, дайверы сообщают, что подводная среда в порядке.
Специалисты управления по развитию курортов регулярно объезжают пляжи и проверяют их готовность к приему гостей, добавил глава округа.
Оперативный штаб Краснодарского края в четверг сообщил, что специалисты и техника, задействованные в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Туапсе, собрали и вывезли уже более 32,7 тысячи кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси.
Беспилотники ВСУ в апреле четыре раза атаковали нефтеперерабатывающий завод и морской терминал в Туапсе, в результате чего произошел разлив нефтепродуктов в реку Туапсе с последующим частичным загрязнением прибрежной зоны Черного моря.
25 мая, 19:39