Песков прокомментировал заявление МИД об ударах по Киеву

АСТАНА, 28 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал исчерпывающим заявление МИД РФ об ударах по центрам принятия решений в Киеве.
В понедельник МИД России заявил, что атака ВСУ на колледж в Старобельске переполнила чашу терпения, и ВС РФ приступают к нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК, а также центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве. В связи с этим ведомство рекомендовало иностранным гражданам, включая персонал дипмиссий, покинуть Киев как можно скорее.