Песков рассказал о неформальной встрече Путина и Токаева

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Неформальная встреча президентов России и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева, которая началась в среду вечером, завершилась далеко за полночь, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Могу только сказать, что она закончилась далеко за полночь по местному времени, по астанинскому времени", - сказал Песков "Первому каналу".
Хотя беседа носила неформальный характер, лидерам удалось обсудить много предметных вопросов, отметил пресс-секретарь президента России.
Российский лидер находится в Казахстане с государственным визитом, он прибыл в Астану в среду вечером. После церемонии встречи в аэропорту Путин и Токаев отправились в резиденцию президента Казахстана, где они побеседовали в формате тет-а-тет в неформальной обстановке, за дружеским обедом.