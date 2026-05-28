Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал о неформальной встрече Путина и Токаева - РИА Новости, 28.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:27 28.05.2026
Песков рассказал о неформальной встрече Путина и Токаева

Песков: вчерашняя неформальная встреча Путина и Токаева завершилась за полночь

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во Дворце Независимости в Астане
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во Дворце Независимости в Астане - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во Дворце Независимости в Астане
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Неформальная встреча президентов России и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева началась в среду вечером и завершилась далеко за полночь.
  • Лидерам удалось обсудить много предметных вопросов, несмотря на неформальный характер беседы.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Неформальная встреча президентов России и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева, которая началась в среду вечером, завершилась далеко за полночь, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Могу только сказать, что она закончилась далеко за полночь по местному времени, по астанинскому времени", - сказал Песков "Первому каналу".
Хотя беседа носила неформальный характер, лидерам удалось обсудить много предметных вопросов, отметил пресс-секретарь президента России.
Российский лидер находится в Казахстане с государственным визитом, он прибыл в Астану в среду вечером. После церемонии встречи в аэропорту Путин и Токаев отправились в резиденцию президента Казахстана, где они побеседовали в формате тет-а-тет в неформальной обстановке, за дружеским обедом.
Помощник президента России Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
Ушаков рассказал о договоренностях с Казахстаном в ходе визита Путина
Вчера, 13:22
 
В миреКазахстанРоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковКасым-Жомарт ТокаевВизит Путина в Казахстан — 2026
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала