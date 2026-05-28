Песков рассказал о неформальной встрече Путина и Токаева

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Неформальная встреча президентов России и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева, которая началась в среду вечером, завершилась далеко за полночь, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.