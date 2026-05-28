В России ждут приезда Уиткоффа и Кушнера, заявил Песков - РИА Новости, 28.05.2026
10:10 28.05.2026 (обновлено: 10:43 28.05.2026)
В России ждут приезда Уиткоффа и Кушнера, заявил Песков

Песков: в России ждут приезда Уиткоффа и Кушнера и будут рады их видеть

© REUTERS / LUDOVIC MARIN — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Архивное фото
Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В России ждут приезда спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера, заявил Песков.
  • Он добавил, что Москва будет рада их видеть.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. В России ждут приезда спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера и будут рады их видеть, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Как только они будут готовы - мы будем рады их увидеть, мы действительно ждем их приезда. Как только им позволит время", - сказал Песков журналисту Life Александру Юнашеву, отвечая на вопрос о датах визита и о том, может ли он состояться в рамках ПМЭФ.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Уиткофф и Кушнер могут посетить Россию в ближайшие недели. Позднее госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что США не заинтересованы вести бесконечные встречи по урегулированию на Украине, которые никуда не ведут. При этом он отмечал, что Вашингтон готов продолжать играть роль в украинском урегулировании, но пока переговоров не ведется.
"Звоните в Белый дом, спрашиваете", - сказал Песков, комментируя эти заявления.
Россия, США, Дмитрий Песков, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, В мире
 
 
