В России ждут приезда Уиткоффа и Кушнера, заявил Песков

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. В России ждут приезда спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера и будут рады их видеть, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Уиткофф и Кушнер могут посетить Россию в ближайшие недели. Позднее госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что США не заинтересованы вести бесконечные встречи по урегулированию на Украине, которые никуда не ведут. При этом он отмечал, что Вашингтон готов продолжать играть роль в украинском урегулировании, но пока переговоров не ведется.
"Звоните в Белый дом, спрашиваете", - сказал Песков, комментируя эти заявления.