Рейтинг@Mail.ru
МИД Норвегии сделал громкое заявление о переговорах с Россией - РИА Новости, 28.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:45 28.05.2026 (обновлено: 14:46 28.05.2026)
МИД Норвегии сделал громкое заявление о переговорах с Россией

Барт Эйде: Европа не должна быть посредником в переговорах России и Украины

© AP Photo / Pamela SmithЭспен Барт Эйде
Эспен Барт Эйде - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© AP Photo / Pamela Smith
Эспен Барт Эйде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде считает, что Европе не стоит брать на себя роль альтернативного посредника в переговорах Москвы и Киева.
  • По его мнению, Европе следует фокусироваться на военной поддержке Украины.
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Европейцам не следует брать на себя роль посредника в переговорах Москвы и Киева, заявил главу МИД Норвегии Эспен Барт Эйде в интервью The Telegraph.
«
"Можно представить себе две разные роли. Одна – это голос Европы в этих переговорах, это хорошая идея. Другая – это роль альтернативного посредника, и я считаю, что это не такая уж хорошая затея", — утверждает он.
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
Каллас оказалась в неловкой ситуации из-за нового заявления о Киеве
Вчера, 10:48
По его мнению, Европе нужно фокусировать свое внимание на военной поддержке Украины.
В последние дни в СМИ все чаще появляется информация о том, что европейские лидеры ищут подходящую кандидатуру. Уже звучали имена экс-канцлеров Германии Герхарда Шредера и Ангелы Меркель, экс-премьера Италии Марио Драги, главы Евросовета Антониу Кошты, экс-президента Финляндии Саули Ниинисте, экс-председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и даже самих главы дипломатической службы ЕС Каи Каллас и нынешнего председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен
Президент Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, но отметил, что выбирают пусть сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес России. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.
Финские военнослужащие едут на танке во время учений - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
Происходящее на российской границе вызвало панику в Финляндии
Вчера, 09:21
 
В миреЕвропаРоссияГерманияВладимир ПутинГерхард ШредерЕврокомиссияЕвросоветЕвросоюзЭспен Барт Эйде
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала