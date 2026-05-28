МИД Норвегии сделал громкое заявление о переговорах с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде считает, что Европе не стоит брать на себя роль альтернативного посредника в переговорах Москвы и Киева.
- По его мнению, Европе следует фокусироваться на военной поддержке Украины.
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Европейцам не следует брать на себя роль посредника в переговорах Москвы и Киева, заявил главу МИД Норвегии Эспен Барт Эйде в интервью The Telegraph.
«
"Можно представить себе две разные роли. Одна – это голос Европы в этих переговорах, это хорошая идея. Другая – это роль альтернативного посредника, и я считаю, что это не такая уж хорошая затея", — утверждает он.
В последние дни в СМИ все чаще появляется информация о том, что европейские лидеры ищут подходящую кандидатуру. Уже звучали имена экс-канцлеров Германии Герхарда Шредера и Ангелы Меркель, экс-премьера Италии Марио Драги, главы Евросовета Антониу Кошты, экс-президента Финляндии Саули Ниинисте, экс-председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и даже самих главы дипломатической службы ЕС Каи Каллас и нынешнего председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен
Президент Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, но отметил, что выбирают пусть сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес России. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.